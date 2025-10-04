Independiente visita a Godoy Cruz con la necesidad de conseguir su primer triunfo

El Rojo, que viene de empatar ante Racing en el clásico, se mide con el Tomba por la undécima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 00:23

Independiente visitará este domingo desde las 14:30 a Godoy Cruz en el Estadio Feliciano Gambarte, por la 11ª fecha del Torneo Clausura 2025. El Rojo, dirigido por Gustavo Quinteros, buscará su primer triunfo en el campeonato ante un Tomba urgido por sumar puntos en su lucha por la permanencia.

El equipo mendocino llega con una racha de tres partidos sin ganar y se encuentra comprometido con el descenso por la tabla anual. Suma 25 puntos en el año, apenas seis más que San Martín de San Juan, que tiene 19. Además, su desempeño como local preocupa: en los 17 partidos jugados en Mendoza (entre el Legrotaglie, Malvinas Argentinas y Gambarte), solo ganó dos veces, la última el 28 de abril ante Atlético Tucumán por 1-0.

Por su parte, Independiente tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto de Avellaneda no ganó en lo que va del Clausura, aunque tiene un encuentro pendiente frente a Platense. En nueve fechas disputadas, el equipo acumula cinco empates y cuatro derrotas. Sin embargo, el debut de Quinteros en el empate ante Racing el pasado fin de semana dejó buenas sensaciones en el plantel.

Si el Rojo quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los playoffs, está obligado a ganar en Mendoza. Con 5 puntos, se encuentra a siete unidades de Sarmiento, el último equipo en zona de clasificación.

Hora: 14:30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Germán Delfino

Estadio: Feliciano Gambarte