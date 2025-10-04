Incendio de vivienda en el barrio General Paz: una habitación resultó con pérdidas totales

Ocurrió este sábado a la tarde en Santiago Palacios y Chacho Peñaloza.

Hoy 22:12

Alrededor de las 19.30 de este sábado, se registró un incendio de vivienda en la intersección de calle Santiago Palacios y Chacho Peñaloza, en el barrio General Paz de la ciudad capital.

Según informaron las autoridades, el fuego se inició en una de las habitaciones del inmueble, que resultó completamente destruida, mientras que también se vio afectado el cielorraso de la vivienda.

Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para controlar las llamas y evitar que se propagaran al resto de la propiedad.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos, aunque las pérdidas materiales fueron significativas. Las causas del siniestro son materia de investigación.