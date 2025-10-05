El tiempo para este domingo 5 de octubre en Santiago del Estero: cielo parcialmente nublado y una máxima de 32°C

Con una mínima de 22,6° C a las seis de la mañana, los santiagueños deberán soportar otro día caluroso. Alerta Amarillo por vientos fuertes.

Hoy 06:43

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo en Santiago del Estero una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos desl sector Sur que rotarán al Sureste con una máxima de 41 Km/h.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pero dentro del pronóstico para este domingo resalta el alerta Amarillo por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 69 Km/h que se producirán en horas de la tarde.

Este fenómeno afectaría principalmente los departamentos: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina – Sarmiento.

Se solicita a la población en general a tomar recaudos ante esta situación.

Para el lunes, en el comienzo de la semana, habrá una leve baja de temperatura, donde la máxima se ubicará en los 25° C, el martes subirá un poco con un potencial 28° C y a partir del miércoles volverá a los 30° C y subiendo durante lo que resta de la semana.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.