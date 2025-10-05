El tiempo para este domingo 5 de octubre en Santiago del Estero: cielo parcialmente nublado y una máxima de 32°C

Con una mínima de 22,6° C a las seis de la mañana, los santiagueños deberán soportar otro día caluroso. Alerta Amarillo por vientos fuertes.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo en Santiago del Estero una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos desl sector Sur que rotarán al Sureste con una máxima de 41 Km/h.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Pero dentro del pronóstico para este domingo resalta el alerta Amarillo por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 69 Km/h que se producirán en horas de la tarde.
Este fenómeno afectaría principalmente los departamentos: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina – Sarmiento.
Se solicita a la población en general a tomar recaudos ante esta situación.
Para el lunes, en el comienzo de la semana, habrá una leve baja de temperatura, donde la máxima se ubicará en los 25° C, el martes subirá un poco con un potencial 28° C y a partir del miércoles volverá a los 30° C y subiendo durante lo que resta de la semana.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.