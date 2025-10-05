Estudiantes busca adueñarse de la punta ante Barracas en La Plata

El Pincha recibe al Guapo este domingo desde las 16.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi por el Torneo Clausura. Ambos equipos buscan quedar como líderes de la Zona A en un partido clave para sus aspiraciones.

Hoy 06:24

Después de la eliminación ante Flamengo en la Copa Libertadores y el empate frente a Newell’s, Estudiantes de La Plata intentará levantarse ante su gente y subirse a la cima del torneo. Los dirigidos por Eduardo Domínguez saben que este duelo puede marcar un antes y un después en su campaña, ya que comparten el mismo objetivo con Barracas Central, que también pelea arriba pese a un flojo presente reciente. Se miden desde las 16:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi por el Torneo Clausura.

El Torneo Clausura es la última carta del Pincha para meterse en las copas internacionales del próximo año. Eliminado tanto de la Copa Argentina como de la Libertadores, el conjunto platense busca mantenerse en zona de pelea y recortar la brecha con los puestos de clasificación a la Sudamericana. En los últimos seis compromisos ligueros, sumó apenas siete puntos (dos triunfos, un empate y tres derrotas), por lo que ganar en casa sería un impulso anímico y deportivo clave.

Del otro lado, Barracas Central atraviesa un momento irregular. Tras un gran inicio que lo tuvo como líder, el equipo del “Gallego” solo ganó uno de los últimos seis partidos y dejó escapar puntos importantes. El reciente empate con Belgrano, cargado de polémicas por intervenciones del VAR, le impidió seguir en lo más alto. Sin embargo, el Guapo sigue en zona de copas y buscará reencontrarse con su mejor versión para volver a mirar a todos desde arriba.