Con gol de Haaland, Manchester City le ganó al Brentford y da pelea en la Premier League

Hoy 14:35

El Manchester City consiguió un triunfo clave en condición de visitante al imponerse por 1-0 ante el Brentford en el GTech Community Stadium, por la séptima fecha de la Premier League.

El gol del partido lo marcó Erling Haaland, quien aprovechó un largo pelotazo para controlar, eludir a su marca y definir con categoría a los 9 minutos del primer tiempo.

El comienzo fue ideal para los dirigidos por Pep Guardiola, que se adueñaron del balón y del ritmo del juego. Sin embargo, con el correr de los minutos, el equipo local logró equilibrar el trámite y complicó al City con algunas aproximaciones en el complemento. Aun así, los ciudadanos mantuvieron la ventaja mínima y se quedaron con tres puntos valiosos en la lucha por la Premier.

La nota negativa de la jornada fue la lesión de Rodri, quien debió abandonar el campo por una molestia muscular. Su salida se sintió en el mediocampo, donde el equipo perdió intensidad y claridad en el manejo del balón. Guardiola aguardará los estudios médicos para conocer el grado de la lesión y evaluar posibles reemplazos.

Con esta victoria, el Manchester City suma 13 puntos y se ubica 5° en la tabla, a tres unidades del líder Arsenal. En la próxima fecha, los citizens se medirán ante Everton, mientras que Brentford, que quedó 17° con 7 puntos, visitará al West Ham.