Candidato al mejor del año: el fulminante y devastador nocaut en MMA

La actuación del estadounidense Sergio Pettis, lo convierte en un serio postulante a la corona de la categoría de peso gallo.

Hoy 08:34

El peleador de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) Sergio Pettis derrotó al ruso Magomed Magomedov con un fulminante nocaut en su combate de peso gallo este viernes, en un evento de la Professional Fighters League (PFL) en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Magomedov comenzó dominando con fuertes golpes, derribos y agarres, y parecía encaminarse hacia la victoria. Sin embargo, en el segundo episodio, en medio de la presión de su contrincante, Pettis conectó un codazo giratorio hacia atrás que envió al ruso a la lona. De inmediato, lo remató con un contundente derechazo.

Te recomendamos: Intentaron asesinar al campeón de MMA Timur Khizriev

Te recomendamos: Pasó de MMA a debutar en la UFC y sufrió “uno de los nocauts más increíbles jamás vistos”

El arbitro detuvo la pelea de inmediato. La brillante actuación del estadounidense lo convierte en un serio postulante a la corona de la categoría y su demoledora maniobra ya es considerada por muchos entusiastas de este deporte como segura candidata a nocaut del año.