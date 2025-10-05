Ingresar
“Hay que permitirse estar triste”: Tamara Báez habló del mal momento que está viviendo

El posteo de la ex de L-Gante preocupó a sus fans. Dio detalles en las redes de la situación que atraviesa y recibió varias preguntas de sus seguidores.

Hoy 10:39
Tamara Báez

Tamara Báez expresó su angustia en las redes sociales, a casi dos meses de su separación de Thiago Martínez.

Por eso, sus seguidores se mostraron preocupados al leer sus palabras y decidieron mandarle diferentes mensajes de apoyo.

A través de sus historias de Instagram, Tamara contó este domingo por la madrugada que decidió quedarse en su casa porque atravesó algunas situaciones que le generaron dolor.

Para recibir la compañía de sus seguidores, la influencer compartió una cajita de preguntas y respuestas. “Se viene la lluvia”, le dijo una internauta. “Lo último que me faltaba para terminar de estar depresiva”, expresó la ex de L-Gante.

“Todo va a estar bien, Tami. A veces las malas rachas suelen ser el comienzo de algo mejor”, le aconsejó una usuaria. “Lo sé. También hay que permitirse estar triste, llorar y largar todo lo que hace mal”, aseguró Báez.

“Te sigo desde tu embarazo, te vi en tus peores momentos y pudiste con todo. Ánimos”, recordó una seguidora. “Las amo”, respondió Tamara para agradecer el apoyo que recibía de sus fans.

