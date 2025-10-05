La emoción de Barby Franco al culminar la peregrinación a Luján

Como todos los años, la modelo, fue a agradecer a la virgen por su hija Sarah. Formó parte de la caminata religiosa que reunió a miles de fieles y lo hizo acompañada de Fernando Burlando

Como cada año, Barby Franco se sumó a la tradicional Peregrinación a Luján, motivada por un agradecimiento muy especial: la llegada de su hija Sarah, quien nació, fruto de su relación con Fernando Burlando, tras una larga búsqueda de embarazo. En esta edición, la modelo documentó paso a paso la travesía a través de sus redes sociales, compartiendo desde la partida hasta el emotivo arribo a la Basílica, y dejando en evidencia el fuerte vínculo entre la fe y la maternidad en su historia personal.

Para enfrentar los kilómetros de caminata bajo el sol del mediodía, Barby eligió un look cómodo y los accesorios necesarios para protegerse del calor, como visera y lentes oscuros. Sumó su voz a los rezos y cánticos grupales que acompañan tradicionalmente el trayecto: “Vamos, que falta poco, vamos. Vamos padre, que falta poco, vamos”, fue una de las arengas que compartió, transmitiendo el espíritu colectivo de la jornada.

El momento culminante llegó al pie de la Basílica, donde Barby se detuvo a dar sentido a todo el esfuerzo. Frente a la imagen de la Virgen de Luján, posó con una foto reciente de su hija Sarah, radiante y sonriente con un vestido rosa, y escribió un sencillo y profundo mensaje: “Gracias”. Así, la peregrinación de Franco se convirtió no solo en una muestra de fe, sino en un ritual de gratitud por el milagro de la maternidad, compartido y celebrado junto a todos sus seguidores.

La tarde de Sarah Burlando y su mamá

Con tan solo unos años de edad, Sarah Burlando y Ana García Moritán, las hijas de Franco y Pampita, consolidaron una fuerte amistad. Las pequeñas, que comparten todo tipo de actividades, suelen disfrutar juntas de sus clases de natación y equitación. Así las cosas, las niñas pasaron una divertida tarde de juegos, disfraces y muchas risas.

El agradecimiento

Tal como en otras oportunidades, Franco compartió el detrás de escena del encuentro a través de las redes sociales. En una story, la mujer de Fernando Burlando compartió a su hija junto a su amiga minutos antes de la clase de equitación. En el posteo podía verse cómo Ana abrazaba a su amiga mientras las dos sonreían ante la cámara. Como si estuvieran combinadas, ambas lucían sus cascos de montar junto a sus abrigos negros y blancos.

En la siguiente publicación, Franco mostró cómo Sarah interactuaba con los caballos. La niña, quien sostenía su chupete con la boca, extendía su brazo para tocar al animal. Así, después de entrar en confianza, el siguiente paso de Sarah fue subirse al equino. En la siguiente foto, la niña aparecía de pie, junto a la ayuda de su entrenadora, sobre el lomo del caballo. “No, bueno”, escribió Barby para mostrar su asombro ante la soltura con la que se manejaba su hija.

Luego de la clase, y lejos del frío del establo, las niñas regresaron a casa para disfrutar de una merienda. Las pequeñas dejaron la vestimenta de la equitación y los cambiaron por los disfraces de sus princesas favoritas. Mientras Sara eligió representar a Blancanieves, Ana optó por lookearse como Elsa, el personaje de Frozen. Entre risas y budines, las niñas charlaban en una pequeña mesa, mientras en la pared destacaba la figura de un castillo.

Por último, las chicas cerraron su tarde divirtiéndose con juguetes y set de maquillaje para niños. “Y ahora te voy a pintar. ¿Qué es esto? Pintalabios. ¿Quéres esto?”, se escuchaba decir a Ana mientras le quitaba el chupete de la boca a Sarah y le decía que extendiera los labios. “A ver, hacé así. Lista”, afirmó la hija de Pampita al pintar a su amiga.