George Russell ganó el GP de Singapur y McLaren obtuvo el bicampeonato de Constructores

El piloto de Mercedes, que había hecho la pole el sábado, se impuso con claridad en la 18ª fecha de la temporada 2025 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 que tiene a Oscar Piastri como líder. Por su parte, McLaren abrochó el título.

Hoy 11:29

El piloto británico George Russell (Mercedes) se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Singapur, que fue la 18° fecha del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lando Norris (McLaren), completaron el podio. Además, la jornada fue de gloria para la escudería McLaren que, a seis fechas del final, se quedó con el título de Constructores por segunda vez consecutiva gracias al dominio que han mostrado Norris y Oscar Piastri, el líder del certamen, a lo largo de la temporada.

Russell, de 27 años, que había salido desde la 'pole', logró su quinta victoria en la F1 -la segunda del año- al ganar en Singapur por delante del cuádruple campeón mundial Verstappen y de Norris. Por su parte, el australiano Piastri (McLaren), que se mantiene como líder del campeonato, concluyó cuarto.

Por otro lado, McLaren consiguió el título de escuderías por décima vez desde que se fundó el equipo, en 1966. Al equipo que dirige el italiano Andrea Stella le bastaba con sumar 13 puntos para asegurar la coronación consecutiva y lo superó con creces gracias al podio de Norris y al cuarto lugar de su compañero en el circuito urbaño de Yas Marina.

McLaren había ganado su primer título de escuderías en 1974 y festejó el segundo diez años después. Antes de los dos recientes, ganó el Mundial de constructores en 1985, capturó cuatro coronas seguidas -entre 1988 y 1991- y otra más en 1998.