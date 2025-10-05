El Sevilla de Matías Almeyda humilló al Barcelona en el Pizjuán con un gol de Alexis Sánchez

Sin Lamine Yamal, marginado por lesión, el conjunto dirigido por Hansi Flick sufrió su primera caída en LaLiga y perdió la chance de treparse a la cima.

Hoy 14:00

Con un Sánchez Pizjuán a reventar, el Sevilla de Matías Almeyda dio la nota de la jornada y venció categóricamente 4-1 al Barcelona, que sufrió su primera caída en esta edición de LaLiga y perdió la posibilidad de alcanzar la cima del torneo. El conjunto local, por su parte, se metió entre los seis primeros de la tabla, en zona de clasificación a copas europeas.

La tarde comenzó de la mejor manera para el equipo de Almeyda. A los pocos minutos, un polémico penal sancionado por Alejandro Muñiz Ruiz le permitió al chileno Alexis Sánchez abrir el marcador. El exjugador del Barça (2011-2014) definió cruzado y celebró con respeto, pidiendo disculpas a la afición culé. Desde entonces, el Sevilla se mostró superior y aprovechó los espacios que dejó la defensa visitante.

Minutos después del cooling break, y tras una rápida recuperación en campo propio, Isaac Romero amplió la ventaja con una gran definición para el 2-0 parcial. Sin embargo, el Barcelona, a pesar de las bajas —entre ellas la de Lamine Yamal—, reaccionó y descontó gracias a un golazo de Marcus Rashford, quien volvió a ser de lo más peligroso del conjunto catalán.

El punto de inflexión del partido llegó a los 31 minutos del complemento, cuando Robert Lewandowski falló un penal que hubiera significado el empate. Esa acción reanimó al equipo de Almeyda, que selló la goleada en los minutos finales: primero con el tanto del lateral José Ángel Carmona, y luego con el del ingresado Akor Adams, quien puso el 4-1 definitivo.

Con esta victoria, el Sevilla alcanza los 12 puntos y se ilusiona con pelear arriba, mientras que el Barcelona sufre su primera caída y deja escapar una gran oportunidad en la lucha por el liderazgo.