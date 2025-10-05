Peter Lamelas: “Las empresas de Estados Unidos están al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes en el país”

El embajador de EE.UU. en Argentina reafirmó el interés de las firmas y dio una nueva señal de apoyo.

Hoy 14:53

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, adelantó que las empresas norteamericanas y de Occidente en general están cerca de invertir una cantidad de capitales “sin precedentes” en el país.

La declaración, que expresó por la red social X, surge en medio de las negociaciones del equipo económico por el apoyo financiero y en la previa a la reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump.

“Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la soberana República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande. Trabajaré día y noche para hacer de esto una realidad que beneficie tanto a la Argentina como a los Estados Unidos y a todos nuestros pueblos. ¡Dios bendiga a la Argentina y Dios bendiga a América!”, afirmó el embajador.

El posteo hizo referencia a una reunión que Lamelas mantuvo con el Consejo Empresarial Estados Unidos–Argentina (USABC, por sus siglas en inglés).

“Nuestros miembros tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con el embajador Lamelas, compartir información sobre sus operaciones en Argentina y abordar las principales prioridades en la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina. El embajador desempeñará un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre ambos países desde la Embajada de los Estados Unidos en Argentina”, señaló la organización tras el encuentro

“Agradecemos al embajador Lamelas por compartir con nosotros sus prioridades y esperamos ver el impacto positivo de su liderazgo en la Argentina. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener un diálogo constructivo con el embajador en pos de los objetivos comunes de apoyo a la comunidad empresarial”, añadió.

En la misma línea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había contado, al anunciar la posibilidad de apoyar financieramente a Argentina vía un swap, compra de bonos argentinos en dólares y crédito stand-by; que estuvo “en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en diversos sectores de Argentina en caso de un resultado electoral favorable”.

La atracción del RIGI

La posible llegada de capitales también se da en un marco favorable para las firmas multinacionales por la presencia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Entre los puntos centrales del programa, se encuentra una reducción del impuesto a las ganancias de 35% a 25%, exención en los derechos de exportación y la posibilidad de acreditar el IVA en la etapa pre-operativa y acceso directo a arbitraje internacional en caso de conflictos jurídicos.

Considerando ese último aspecto, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que agrupa a las compañías de ese país con presencia local, presentó recientemente un escrito a favor de la Argentina como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con motivo del litigio por el 51% del control estatal de YPF que le siguen los fondos “Burford Capital” e “Eton Park”.

Para la entidad, la decisión de la jueza Loretta Preska es un golpe a la seguridad jurídica que podría producir desequilibrios macroeconómicos e inhibir nuevas inversiones. Genera preocupación en torno al marco de comercio bilateral, por sentar un precedente insólito con la reinterpretación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), al permitir la ejecución de activos estatales ubicados fuera del territorio estadounidense.