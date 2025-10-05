River podría volver a jugar en Santiago del Estero por las semifinales de la Copa Argentina

El Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza buscando el boleto a la final. ¿Se juega en el Estadio Único “Madre de Ciudades”?

Hoy 15:21

El Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero vuelve a perfilarse como una de las principales sedes para recibir un nuevo partido de River Plate, que enfrentará a Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina, previstas para fines de octubre.

Si bien aún no hay confirmación oficial, la organización del certamen analiza dos escenarios posibles: el "Madre de Ciudades" y "La Pedrera", en San Luis. Sin embargo, el moderno estadio santiagueño corre con ventaja.

Es conocida la preferencia de Marcelo Gallardo por jugar en Santiago, algo que el propio entrenador expresó en reiteradas oportunidades. “Nos sentimos como en casa cada vez que venimos a Santiago”, señaló el Muñeco en una de sus últimas visitas.

Los números de River en el "Madre de Ciudades" son contundentes: desde que estrenó el estadio el 4 de marzo de 2021 con una goleada ante Racing en la final de la Supercopa Argentina, el conjunto de Núñez ganó cada vez que jugó allí y ya levantó tres trofeos en suelo santiagueño.

De confirmarse la sede, sería la tercera visita de River a Santiago del Estero en 2025, tras sus victorias frente a Ciudad Bolívar (en 16avos de final, en marzo) y San Martín de Tucumán (en octavos, en agosto). Un dato que refuerza la idea de que el equipo se siente más que cómodo cada vez que pisa el Único.