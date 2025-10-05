Giuliano Galoppo se queda en River: cuánto debe pagar el Millonario por el fichaje

El volante está a préstamo desde San Pablo y logró cumplir con lo esperado para que el club de Núñez se haga dueño de su pase.

River Plate adquirirá de forma definitiva la ficha de Giuliano Galoppo, luego de que el mediocampista cumpliera con los objetivos deportivos establecidos en su préstamo proveniente de San Pablo. El club de Núñez desembolsará 4 millones de dólares por el jugador de 26 años, quien se convirtió en una pieza clave del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

El acuerdo entre River y San Pablo establecía que, si el volante disputaba al menos la mitad de los partidos del año, el Millonario debía ejecutar la compra obligatoria por el 60% del pase, a cambio de 3,2 millones de dólares, cifra que finalmente se amplió en la negociación final. Con esta operación, Galoppo firmará un contrato por tres años, hasta diciembre de 2028.

En la negociación también se definió que el Tricolor paulista se quedará con la ficha de Enzo Díaz, mientras que el futuro de Gonzalo Tapia, quien continúa a préstamo en Brasil hasta junio de 2026, aún no está definido.

Durante este 2025, Galoppo cumplió con las expectativas de Gallardo: disputó 28 partidos y marcó siete goles entre el Torneo Apertura, los playoffs, la Copa Argentina, el Mundial de Clubes y el Torneo Clausura.

Su presencia en el área rival y su intensidad ofensiva lo transformaron en uno de los once titulares, participando incluso en encuentros decisivos como la vuelta ante Palmeiras y el cruce frente a Racing por Copa Argentina.