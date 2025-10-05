Thiago Medina abandonó la terapia intensiva y sigue su recuperación en sala común

El ex Gran Hermano ha dejado atrás los cuidados críticos y, aunque aún en tratamiento, se encuentra estable, sin necesidad de asistencia respiratoria.

Hoy 16:03

A casi un mes del trágico accidente que sufrió Thiago Medina y luego de que Daniela Celis caminara en la peregrinación a Luján para celebrar los avances en la salud de su ex pareja, finalmente se confirmó que el joven salió de terapia intensiva.

Aunque aún continúa internado en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, el ex Gran Hermano ya no requiere asistencia respiratoria.

Con el último parte médico emitido este domingo 5 de octubre a horas de la mañana, su familia está cada vez más esperanzada. Además, se informó que ya come por su cuenta, se comunica y se reencontró con su familia.

La salud del joven de 22 años evoluciona favorablemente, a 20 días de su internación que se provocó a raíz del grave accidente que sufrió cuando se trasladaba en una moto que chocó con un auto en la localidad de Francisco Álvarez.

“El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”, precisó la directora ejecutiva del hospital, Dora Agüero.

Detalló, además, que ya se alimenta por sus propios medios, que recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación y que se pudo reencontrar con sus familiares.

El 12 de septiembre, tras sufrir el accidente, Medina fue trasladado al hospital provincial de Moreno por una ambulancia del servicio de emergencias municipal.

Ingresó con politraumatismos graves, varias costillas fracturadas, colapso pulmonar, lesiones en hígado, páncreas y bazo, todo lo cual le provocó grandes hemorragias, por lo que requirió dos cirugías y transfusiones sanguíneas.

“El cuadro era tan severo que el equipo debió inducir un coma farmacológico en el paciente para realizar el primer abordaje de urgencia en la guardia de emergencias del hospital por hemoneumotórax”, explicó Agüero, y agregó que este abordaje inicial “le salvó la vida porque presentaba uno de los pulmones colapsados”.

Además, al joven debieron extraerle el bazo y requirió de diferentes prótesis para la recuperación de las costillas fracturadas.

La siguiente operación fue realizada por cirujanas del servicio de cirugía del hospital, las doctoras Denise Fastman, jefa de servicio y la Nadia Carsoglio, con la asistencia del médico Celestino Aranda, cirujano especialista del hospital del Bicentenario Esteban Echeverría.

La directora del hospital destacó, también, el trabajo en red del equipo de salud y el aporte de todos los servicios que contribuyeron a la mejora de Thiago, entre ellos emergencias, unidad de terapia intensiva, nutrición, infectología, imágenes, cirugía, anestesiología, enfermería, kinesiología y personal no médico.

Las autoridades del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dijeron que el paciente ya se encuentra en una habitación general. Mencionaron, también, que la pareja y toda la familia de Thiago lo acompañan a diario y se muestran esperanzados con las últimas novedades sobre su evolución.