“Peligroso el nivel de machismo”: el descargo de Sabrina Rojas ante un titular polémico

Sabrina Rojas estalló luego de que dijeran que “tiene un moño en la cabeza”. La conductora hizo un contundente descargo en sus redes sociales en el que afirmó: “Peligroso el nivel de machismo”.

El lunes, en la fiesta de los Martín Fierro 2025, la modelo y Martín Salwe le dieron una nota a un tiktoker. “Ay, cuánto colágeno”, lanzó divertida. Con simpatía, el conductor destacó: “Este es muy fachero, pregunta muy bien, es muy inteligente, muy rápido, te va a conquistar”. “Si no lo hiciste vos, bebé, no lo va a hacer nadie”, retrucó ella con picardía.

Sin embargo, desde una cuenta de Instagram replicaron el video y comentaron: “Sabrina tiene un moño en la cabeza”.

Esto enfureció a la artista que respondió: “¿Perdón? Estoy poniéndole onda a dos pibes talentosos que se merecen una nota divertida. Y si me hubiese gustado alguno, o los dos juntos, ¿en serio yo tengo un moño?”. “¿Y si la situación es al revés? Es tipo seguro que sería un genio, ¿no?”, preguntó molesta.

Sin embargo, este domingo fue por más y se defendió en sus historias de Instagram con un contundente descargo.

Este domingo, Sabrina Rojas decidió hacer un contundente descargo donde además llamó a la reflexión.

“Varias cosas por este título ‘Sabrina tiene un moño en la cabeza’”, escribió junto al reel en cuestión. Sin dudarlo, arrobó al medio y cuestionó: “O mala leche, o grave falta de interpretación y peor aún, si interpretó mal, es peligroso el nivel de machismo”.