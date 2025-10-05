Milei prepara un acto-show en el Movistar Arena: ensayo con banda y Lilia Lemoine

La escena fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de una foto que rápidamente se viralizó. Allí se observa a Milei, ensayando junto a su equipo.
Tras la publicación de Sturzenegger, el Presidente reposteó la imagen con un mensaje: “Vení, probá la banda”. La frase fue interpretada como un guiño económico, en alusión a las “bandas cambiarias” que marcaron parte del debate reciente sobre el dólar.
El show en el Movistar Arena marcará el regreso del mandatario a su rol de performer, una faceta que ya había mostrado durante la campaña electoral interpretando canciones de rock clásico. Esta vez, sin embargo, lo hará en un contexto institucional y masivo, con transmisión nacional y la presencia de su gabinete.
El libro "La construcción del milagro" reúne su visión sobre el ajuste fiscal, la liberalización de los mercados y las reformas estructurales. La puesta en escena, con banda incluida, parece diseñada para consolidar la imagen de un líder que mezcla gestión con espectáculo, economía con performance, y política con show.