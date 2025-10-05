Gimnasia (M) venció a Defensores de Belgrano y jugará con Deportivo Madryn la final de la Primera Nacional

El Lobo mendocino venció por 1-0 al Dragón con un tanto de Antonini y se metió en la definición por un lugar en la Liga Profesional.

Hoy 18:21

Gimnasia de Mendoza venció por 1-0 a Defensores de Belgrano y se quedó con la Zona B de la Primera Nacional, asegurándose un lugar en la final por el ascenso a la Liga Profesional, donde enfrentará a Deportivo Madryn. El Lobo mendocino jugará por segundo año consecutivo esta instancia, luego de haber caído en 2023 ante San Martín de San Juan en la definición del Reducido.

El equipo cuyano dependía de sí mismo y cumplió con su objetivo ante su gente. Si ganaba, se metía directamente en la final sin depender de lo que sucediera con Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Morón o Estudiantes de Río Cuarto. El mayor peligro era el Pincha de Caseros, que llegaba a dos puntos y con mejor diferencia de gol, pero solo empató ante Mitre en Santiago del Estero.

Cuando el empate ya le alcanzaba para clasificar, Fermín Antonini apareció a 15 minutos del final y marcó el gol que desató la fiesta en el Víctor Antonio Legrotaglie. Con este triunfo, Gimnasia (M) buscará hacer historia y alcanzar por primera vez la máxima categoría del fútbol argentino.