Tragedia en la Ruta 3: una docente murió tras ser embestida por un camión

La víctima fue identificada como Hilda Graciela Vega. Viajaba junto a una suboficial de Caleta Olivia, que resultó herida y permanece internada.

Hoy 19:08

Una mujer de 50 años de profesión docente murió este domingo luego de protagonizar un violento choque contra un camión en la Ruta 3, en Caleta Olivia.

El trágico hecho sucedió a 500 metros al norte del obrador paralizado de la doble vía. La víctima fue identificada como Hilda Graciela Vega.

De acuerdo a lo que informó Diario El Patagónico, un camión Renault de la empresa Transporte Don Néstor circulaba en dirección sur y embistió de frente contra un Renault Megane de color gris que iba en sentido contrario.

La mujer, que conducía el Renault Megane, murió en el acto producto del fuerte impacto. Su acompañante, una suboficial que presta servicio en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, sufrió lesiones de consideración y se encuentra internada en el Hospital Zonal de la ciudad. Su pronóstico es reservado. En tanto, el conductor del camión, cuya identidad no fue revelada, resultó ileso.

Según las primeras pericias de la División Accidentología Vial, el camión dejó una larga huella de frenado que cruzaba hacia el carril contrario. Tras el incidente, el vehículo de gran porte sobrepasó la banquina de la costa y quedó atravesado en posición de tijera.

El Renault Megane, que luego fue trasladado a la Comisaría Cuarta, terminó completamente destrozado. Recibió el golpe en la parte frontal y en el lateral izquierdo; asimismo, varios restos del auto quedaron esparcidos sobre el carril y la banquina derecha, en la mano por la que circulaba.