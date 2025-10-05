MasterChef Celebrity lanzó su promo más filosa con Wanda Nara y una indirecta para Icardi

El regreso del reality llega con una cuota de humor y picardía. Wanda fue el centro de las miradas por una frase que hizo eco en redes.
Telefe ya se prepara para el regreso de MasterChef Celebrity el 14 de octubre, y tanto el jurado —Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis— como su conductora, Wanda Nara, comienzan a tachar los días para el inicio de una nueva temporada de la competencia culinaria.
Con la mediática al frente del programa, el show está asegurado. El canal de las pelotitas aprovechó la ocasión para darle más sabor al ciclo y lanzó la promo del regreso, cargada de picante, con un fuerte palito dirigido a Mauro Icardi, en referencia al recordado episodio del video del "maní" que todavía sigue dando que hablar.
En el pie de la publicación de Instagram, dan a conocer -como decíamos- la fecha del regreso de la competencia culinaria como también el nombre de la conductora y los encargados de evaluar cada plato que hagan los participantes: "La cuenta regresiva empezó. Desde el martes 14 de octubre la cocina más famosa del país vuelve a encenderse. Participantes listos para todo, emociones al límite y platos que lo cambian todo. Así regresa la competencia que todos esperan: MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y grandes jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis".
Pero, aunque no parezca al comienzo, la parte fuerte llega en el video donde se ve a la empresaria adoptando el rol de psicóloga de los tres jurados. "Yo no suelo dar terapia grupal. Pero por ustedes voy a hacer una excepción", expresa Nara.
"Mire, doctora, es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas", cuenta Donato. Por su parte, Martitegui suma a la actuación: "Son errores imperdonables".
Hasta ahí parecía no haber nada raro. El tema toma otro color cuando aparece Betular en escena: "La gente está muy mal, doctora", agrega, siguiendo la línea no polémica de sus colegas. Pero el pastelero, con su cuota de humor, haciendo alusión al video de la expareja de Nara, pregunta: "¿Es maní?". "¿Cómo?", pregunta Wanda. "¿Puedo?", insiste Damián. "Sí, claro", responde ella.
Obvio que está. La estrategia del canal busca generar expectativa y despertar aún más la curiosidad de la audiencia de cara al estreno de la nueva temporada, combinando humor, tensión y guiños a situaciones que están en la memoria de los espectadores.