Espert baja su candidatura y la oposición lo despide con un contundente "Chau"

Referentes de diversos sectores políticos no tardaron en criticar la decisión del economista, quien ahora parece acercarse al oficialismo.

Hoy 20:15

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, la oposición se pronunció vía redes sociales.

“CHAU”, escribió con mayúsculas Juan Grabois en su cuenta de X. Por su parte, Malena Galmarini, apuntó de lleno contra Espert: “Bien por la Argentina. Que no avance la libertad de los que se financian y se esconden atrás de narcotraficantes”.

Asimismo, completó: “Ahora no va a tener fueros: que actúe la justicia! Se metió con todos, amenazó a todos, ‘cárcel o bala’. Ahora espero que ‘el que las hace las paga’ sea real. Espert narco".

El diputado Itai Hagman cargó contra Patricia Bullrich, luego de que la Ministra de Seguridad se exprese en X tras la renuncia. “Vos solita te metiste en esa misma bolsa de mier¨**. Ahora que bajaron al narco Espert porque es indefendible, te pregunto como ministra que debe combatir el narcotráfico: ¿qué opinión te merece que tu presidente Milei comparta abogado con el narco Fred Machado?“, se preguntó Itai.

Minutos antes, Bullrich había tuiteado: “Los argentinos primero, porque no somos iguales. Tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país”.

Además, la funcionaria repitió las palabras que Javier Milei escribió tras la decisión del economista y actual diputado: “La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros.”