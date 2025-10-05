Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2025 | 24º
X
País

Tras la renuncia de Espert, La Libertad Avanza ya tiene nuevos candidatos para la provincia de Buenos Aires

A pesar de la renuncia de Espert, la coalición ya definió los nuevos nombres que encabezarán la lista de diputados en Buenos Aires, en un intento por seguir en la carrera electoral con fuerza.

Hoy 20:22

José Luis Espert bajó su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con Fred Machado. Su salida reconfigura la lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a menos de tres semanas de las elecciones del 26 de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Si bien la renuncia de Espert todavía no está presentada en la Justicia Electoral, se espera que se concrete en las próximas horas.

Una vez formalizada la renuncia de Espert, la expectativa es que Diego Santilli —actual diputado del PRO— ocupe el primer lugar de la lista, mientras que la periodista y modelo Karen Reichardt quedaría como segunda candidata.

El decreto 171/2019, que regula la paridad de género en las listas electorales, dispone que si un candidato renuncia, su lugar debe ser ocupado por la persona del mismo género que le sigue en el orden. Es por eso que Diego Santilli sería el primero en la lista y Reichardt quedaría en la segunda posición. Pareja quedaría tercero y todos los candidatos varones ascenderían un puesto en la nómina.

Así quedarían los candidatos de La Libertad Avanza:

  • Diego Santilli
  • Karen Reichardt
  • Sebastián Pareja
  • Gladys Humenuk
  • Alejandro Carrancio
  • Johanna Sabrina Longo
  • Alejandro Finocchiaro
  • Miriam Niveyro
  • Sergio “Tronco” Figliuolo
  • Giselle Castelnuovo
  • Miguel Smuckler
  • María Florencia De Sensi
  • Álvaro García
  • María Luisa Gonzales
  • Joaquín Ojeda
  • Andrea Vera
  • Carlos Pirovano
  • Ana Tamagno
  • Javier Sánchez Wrba
  • Martina Leon

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Incendio de vivienda en el barrio General Paz: una habitación resultó con pérdidas totales
  2. 2. Thiago Medina muestra grandes avances en su recuperación tras el accidente: "Estamos felices"
  3. 3. Boca se floreó con una goleada ante Newell’s, es líder y se ilusiona con la clasificación a la Libertadores
  4. 4. Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  5. 5. Aseguran que Espert recibió los US$200.000 en el Morgan Stanley, como parte de un trato por US$1.000.000
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT