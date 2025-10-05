Tras la renuncia de Espert, La Libertad Avanza ya tiene nuevos candidatos para la provincia de Buenos Aires

A pesar de la renuncia de Espert, la coalición ya definió los nuevos nombres que encabezarán la lista de diputados en Buenos Aires, en un intento por seguir en la carrera electoral con fuerza.

Hoy 20:22

José Luis Espert bajó su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con Fred Machado. Su salida reconfigura la lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a menos de tres semanas de las elecciones del 26 de octubre.

Si bien la renuncia de Espert todavía no está presentada en la Justicia Electoral, se espera que se concrete en las próximas horas.

Una vez formalizada la renuncia de Espert, la expectativa es que Diego Santilli —actual diputado del PRO— ocupe el primer lugar de la lista, mientras que la periodista y modelo Karen Reichardt quedaría como segunda candidata.

El decreto 171/2019, que regula la paridad de género en las listas electorales, dispone que si un candidato renuncia, su lugar debe ser ocupado por la persona del mismo género que le sigue en el orden. Es por eso que Diego Santilli sería el primero en la lista y Reichardt quedaría en la segunda posición. Pareja quedaría tercero y todos los candidatos varones ascenderían un puesto en la nómina.

Así quedarían los candidatos de La Libertad Avanza: