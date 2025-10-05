Ingresar
La emoción de Daniela Celis al llegar a Luján y pedir por Thiago Medina: “La fe mueve montañas”

La exparticipante de “Gran Hermano” participó de la multitudinaria peregrinación y compartió cómo fue el camino.

Hoy 20:35

Después de largas horas de peregrinación, Daniela Celis llegó a la Basílica de Luján. La exparticipante de Gran Hermano participó de la edición 51° de la caminata junto a su hermana, y pidió por la salud de Thiago Medina, que permanece internado en terapia intensiva desde hace tres semanas luego de su accidente en moto.

En uno de los videos que publicó la influencer en sus historias de Instagram se puede ver la iglesia de fondo, a punto de entrar. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, escribió conmovida.

Ya dentro de la basílica, filmó un video y escribió: “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”.

Luego, reposteó un collage que publicó su hermana, en el que recopiló las mejores fotos de una jornada cargada de emoción. “Cumpliendo promesas”, escribió Mar Celis.

La influencer también compartió una foto con sus brazos abiertos, una gran sonrisa y la basílica, iluminada, de fondo.

