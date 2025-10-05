Santilli se compromete tras la renuncia de Espert: "Mi misión es defender el rumbo del país"

El diputado del PRO se prepara para liderar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, destacando su compromiso por defender el rumbo del país ante el vacío dejado por Espert.

Hoy 20:43

El diputado Diego Santilli, que reemplazaría a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, defendió el proyecto de gobierno de Javier Mileiy cuestionó al kirchnerismo, tras la renuncia del libertario a su candidatura. “Voy a dejar el alma para defender el rumbo”, aseguró.

Espert declinó su postulación para renovar su banca en la Cámara Baja tras días de tensión política, en los que miembros del Gabinete insistían con que era necesario que se bajara de la carrera electoral.

“No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto”, comenzó su posteo Santilli, en su cuenta de la red social X.

Según el dirigente, ahora primer candidato libertario, LLA tiene enfrente “el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación”.

“Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, afirmó. Y luego sumó un nuevo posteo: “SUBITE A LA SANTILLETA DE LA LIBERTAD QUE VAMOS A DAR VUELTA LA PROVINCIA!”.