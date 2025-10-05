Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2025 | 24º
X
País

Santilli se compromete tras la renuncia de Espert: "Mi misión es defender el rumbo del país"

El diputado del PRO se prepara para liderar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, destacando su compromiso por defender el rumbo del país ante el vacío dejado por Espert.

Hoy 20:43

El diputado Diego Santilli, que reemplazaría a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, defendió el proyecto de gobierno de Javier Mileiy cuestionó al kirchnerismo, tras la renuncia del libertario a su candidatura. “Voy a dejar el alma para defender el rumbo”, aseguró.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Espert declinó su postulación para renovar su banca en la Cámara Baja tras días de tensión política, en los que miembros del Gabinete insistían con que era necesario que se bajara de la carrera electoral.

No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto”, comenzó su posteo Santilli, en su cuenta de la red social X.

Según el dirigente, ahora primer candidato libertario, LLA tiene enfrente “el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación”.

Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, afirmó. Y luego sumó un nuevo posteo: “SUBITE A LA SANTILLETA DE LA LIBERTAD QUE VAMOS A DAR VUELTA LA PROVINCIA!”.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Incendio de vivienda en el barrio General Paz: una habitación resultó con pérdidas totales
  2. 2. Thiago Medina muestra grandes avances en su recuperación tras el accidente: "Estamos felices"
  3. 3. Boca se floreó con una goleada ante Newell’s, es líder y se ilusiona con la clasificación a la Libertadores
  4. 4. Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  5. 5. Aseguran que Espert recibió los US$200.000 en el Morgan Stanley, como parte de un trato por US$1.000.000
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT