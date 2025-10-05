Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2025 | 24º
X
País

Javier Milei habló sobre la renuncia de Espert a su candidatura: “No tengo dudas de su honorabilidad”

El Presidente remarcó que la baja del economista fue “un gesto noble a la luz de lo que estaba ocurriendo”.

Hoy 20:59

Luego de aceptar la renuncia como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de José Luis Espert, el presidente Javier Milei amplió los motivos de su decisión. “El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones”, argumentó el jefe de Estado, durante una entrevista brindada al periodista Luis Majul en LN+.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Milei defendió a Espert nuevamente, luego de respaldarlo en redes sociales: “No tengo dudas de la honorabilidad del profe Espert”, indicó.

“Una persona honesta no está acostumbrada a moverse en ese barro”, amplió Milei.

“El profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado, no en política”, agregó el presidente. “Si usted quiere hacer algo que está sucio ¿lo hace por vía bancaria?”, se preguntó el jefe de Estado, retomando uno de los argumentos esgrimidos por Espert en las horas previas a su renuncia, cuando aún intentaba defenderse de las acusaciones públicas dirigidas contra su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por vínculos con el narcotráfico.

“Nosotros no renunciamos a la vara suiza”, agregó Milei, reivindicando la posición de su espacio político que busca diferenciarse de los dirigentes opositores sobre quienes pesan causas y condenas por corrupción.

En esa línea apuntó contra sus adversarios políticos en esta elección. “Nadie les va a preguntar a Taiana, a Grabois, sobre los problemas que tienen. Además, tienen a la jefa de la banda condenada, están más sucios que una papa”.

“Lo maravilloso que hizo Espert hoy es que demostró que no somos todos lo mismo”, sostuvo Milei.

Lo conozco al profe Espert, es un peleador, un gladiador, se baja porque la causa de la libertad es más importante que todos nosotros", insistió el presidente.

En otro tramo del diálogo con Majul, Milei se refirió al caso $Libra, la criptomoneda recomendada por él como inversión que luego derivó en una causa por estafa. “Esa fue una operación montada por los mismos que le hicieron la operación contra Espert”, argumentó.

En ese mismo contexto, respondiendo sobre las principales acusaciones por corrupción que pesan sobre su gestión, hizo una referencia a las denuncias que se desprendieron de los audios del ex titular del PAMI, Diego Spagnuolo, en los que se escucha una versión sobre el cobro de coimas en la compra de medicamentos. “Spagnuolo se dedicó a esparcir chimentos de peluquería, no sé por qué”, dijo Milei.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Incendio de vivienda en el barrio General Paz: una habitación resultó con pérdidas totales
  2. 2. Thiago Medina muestra grandes avances en su recuperación tras el accidente: "Estamos felices"
  3. 3. Boca se floreó con una goleada ante Newell’s, es líder y se ilusiona con la clasificación a la Libertadores
  4. 4. Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  5. 5. Aseguran que Espert recibió los US$200.000 en el Morgan Stanley, como parte de un trato por US$1.000.000
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT