Con la llegada de los primeros convocados, la Scaloneta arranca la preparación para los amistosos en Estados Unidos

El seleccionado argentino se medirá ante Venezuela y Puerto Rico en la fecha FIFA.

Hoy 21:09

La Selección Argentina comenzó su preparación para la Fecha FIFA de octubre, en la que disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Venezuela y Puerto Rico. Este domingo arribaron los primeros futbolistas a la concentración en Miami, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará los entrenamientos.

Los primeros en llegar desde Europa fueron Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero y Marcos Senesi, quienes se sumaron al plantel nacional en el inicio de la concentración. “¡En marcha, otra vez!”, publicaron en las redes oficiales del conjunto argentino, reflejando el entusiasmo por un nuevo ciclo de trabajo rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En las próximas horas se espera la llegada del resto de los convocados para que Scaloni pueda comenzar con los entrenamientos y definir los equipos que enfrentarán a los rivales caribeños. Los amistosos servirán para probar variantes y observar nuevos nombres pensando en el futuro inmediato de la “Albiceleste”.

Las sorpresas en la lista de convocados

El entrenador sorprendió con la inclusión del arquero Facundo Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras). Además, regresan Enzo Fernández, ausente en la última convocatoria por suspensión, y Marcos Senesi, quien vuelve al equipo debido a las lesiones de Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Juan Foyth.

Entre las novedades también destaca la continuidad de José Manuel López, quien mantiene su lugar tras sus buenas actuaciones con Palmeiras en la Copa Libertadores. Por otro lado, quedaron fuera por lesiones Exequiel Palacios y Paulo Dybala, mientras que Thiago Almada fue desafectado este sábado por no estar al 100% físicamente.

Los convocados de Lionel Scaloni

Arqueros (4): Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Defensores (9): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas (10): Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.

Delanteros (5): Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En total, Scaloni convocó a cinco futbolistas del fútbol argentino, entre ellos tres campeones del mundo: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes, además de Cambeses y Rivero.

Cuándo juega la Selección Argentina

La Albiceleste enfrentará a Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, y a Puerto Rico el 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago. Ambos encuentros comenzarán a las 21:00 (hora de Argentina).

Estos partidos marcarán el cierre del calendario amistoso del año para el conjunto nacional, que continúa su preparación con la mira puesta en la defensa del título mundial en 2026.