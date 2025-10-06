Anne Hathaway protagonizará el nuevo drama bélico Alone at Dawn, dirigido por Ron Howard

La actriz interpretará a una oficial de inteligencia en la historia real del sargento John A. Chapman, héroe de guerra estadounidense condecorado póstumamente con la Medalla de Honor.

Hoy 08:13

La actriz Anne Hathaway será una de las protagonistas de Alone at Dawn, la nueva película dirigida por Ron Howard, que reemplaza a Sam Hargrave al frente del proyecto. El filme, basado en hechos reales, está inspirado en la vida del sargento técnico John A. Chapman, condecorado póstumamente con la Medalla de Honor, la máxima distinción militar de Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la cinta, Hathaway interpretará a Cora Alexander, la oficial de inteligencia que encabezó la investigación que permitió reconocer oficialmente la valentía de Chapman y asegurarle el homenaje que merecía. Su papel será clave en el desarrollo del drama, que explora no solo los hechos ocurridos en Afganistán en 2002, sino también el proceso de revisión y justicia que siguió muchos años después.

Anne Hathaway

Alone at Dawn reconstruye el episodio en el que Chapman y su equipo fueron atacados durante una operación militar en la montaña Takur Gahr, uno de los bastiones insurgentes en Afganistán. Tras ser herido y dado por muerto por sus compañeros, Chapman logró recuperar el conocimiento y continuar combatiendo hasta perder la vida. Su historia se conoció en detalle en 2018, tras la aparición de grabaciones que demostraron su heroísmo.

El papel de Chapman será interpretado por Adam Driver, quien sustituye al inicialmente anunciado Jake Gyllenhaal. La película está basada en el libro homónimo de Dan Schilling y Lori Chapman Longfritz, hermana del sargento, y contará con guion de Michael Russell Gunn, revisado por Erin Cressida Wilson (La chica del tren) y Amy Herzog (The Savant).

Además de dirigir, Ron Howard producirá el filme junto a Brian Grazer a través de Imagine Entertainment, en colaboración con The Hideaway Entertainment y Thruline Entertainment. Amazon MGM Studios será responsable de la distribución mundial, con estreno garantizado en cines.

Con Alone at Dawn, Anne Hathaway vuelve a asumir un rol dramático de gran intensidad, en una historia que combina acción, rigor histórico y emotividad, reafirmando su versatilidad y compromiso con proyectos de fuerte contenido humano.