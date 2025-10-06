La versatilidad de Kristen Stewart llega al cine surrealista de la mano de Quentin Dupieux

La actriz estadounidense se suma al excéntrico universo del director francés en un proyecto que promete el humor absurdo y la originalidad característica de su cine.

Hoy 08:22

Kristen Stewart será una de las protagonistas de Full Phil, la próxima película escrita, dirigida y producida por el cineasta francés Quentin Dupieux, conocido por su estilo surrealista y su particular sentido del humor. El proyecto fue anunciado por el propio director a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó el inicio del rodaje esta semana.

Junto a Stewart, el reparto incluye a Woody Harrelson, Emma Mackey, Charlotte Le Bon, Nassim Lyes, Tim Heidecker y Eric Wareheim, un elenco que combina figuras de Hollywood con rostros habituales del cine europeo y de la comedia alternativa.

Aunque Dupieux no ha revelado detalles sobre la trama —fiel a su costumbre de mantener en secreto los argumentos de sus películas hasta su estreno—, Full Phil ya genera expectativa por el tipo de humor impredecible que caracteriza al realizador, autor de títulos como Mandíbulas, Rubber y Fumar provoca tos.

Kristen Stewart

Para Kristen Stewart, la película representa un nuevo paso en su consolidación como una intérprete versátil y arriesgada, capaz de alternar entre dramas autorales, cine independiente y propuestas de tono experimental. Su participación marca además su primera colaboración con Dupieux, un director que suele explorar el absurdo cotidiano y las convenciones del cine con un estilo inconfundible.

Mientras tanto, el realizador francés aún tiene pendiente el estreno internacional de L’accident de piano, su producción más reciente, lanzada en Francia en julio pasado. Protagonizada por Adèle Exarchopoulos y Sandrine Kiberlain, la cinta continúa su línea de comedias inusuales que mezclan crítica social y humor absurdo.

Con Full Phil, Kristen Stewart se prepara para adentrarse en uno de los universos más singulares del cine contemporáneo, reafirmando su inclinación por los proyectos creativos que desafían las normas narrativas tradicionales.