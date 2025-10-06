Dientes manchados: los alimentos que opacan tu sonrisa y cómo proteger el esmalte

Una dieta poco cuidadosa puede afectar la estética y la salud bucal. Qué evitar y qué hacer para conservar dientes fuertes y blancos.

El color de los dientes puede variar con el tiempo por múltiples factores, pero la alimentación ocupa un papel clave. Según la especialista Caitlin Miller, jefa de Higiene y Terapia Dental (Reino Unido), los responsables son los cromógenos, compuestos químicos que dan color intenso a ciertos alimentos y bebidas, y los taninos, que aumentan la adherencia de las manchas sobre el esmalte.

Qué comer con cuidado si querés conservar una sonrisa blancaQué comer con cuidado si querés conservar una sonrisa blancaAdemás, el ácido presente en productos como el vino, los jugos o las gaseosas desgasta la superficie dental, lo que facilita la fijación de pigmentos. En otras palabras: cuanto más ácido o colorido es el alimento, mayor es su capacidad para manchar.

Los más comunes y sus efectos

Algunos alimentos y bebidas saludables también pueden modificar el tono de los dientes si se consumen con frecuencia. Entre los más habituales:

Té y café : incluso el té verde contiene taninos que oscurecen el esmalte.

: incluso el té verde contiene taninos que oscurecen el esmalte. Vino tinto : su pigmento y acidez lo vuelven un clásico en la lista de manchas.

: su pigmento y acidez lo vuelven un clásico en la lista de manchas. Bebidas cola y jugos oscuros : dañan el esmalte y dejan residuos de color.

: dañan el esmalte y dejan residuos de color. Salsas y condimentos : el tomate, el curry, la soja o el vinagre balsámico pueden teñir los dientes por su fuerte coloración.

: el tomate, el curry, la soja o el vinagre balsámico pueden teñir los dientes por su fuerte coloración. Tomates y remolacha: aportan antioxidantes y vitaminas, pero también pigmentos intensos difíciles de remover.

No es necesario eliminarlos del todo, pero sí reducir su frecuencia y cuidar la higiene después de consumirlos.

La susceptibilidad a las manchas varía entre personas y depende, entre otros factores, del grosor del esmalte, la genética y la cantidad de saliva. Sin embargo, hay hábitos que ayudan a prevenir la decoloración:

Enjuagarse con agua después de consumir alimentos pigmentados o ácidos. Agregar leche al té o café para reducir su efecto. Usar pajitas para bebidas frías (o de silicona para las calientes). Comer frutas y verduras crujientes como manzana, apio o zanahoria, que limpian de forma natural. Masticar chicle sin azúcar para estimular la saliva. Cepillarse dos veces al día con pasta fluorada y usar hilo dental. Realizar limpiezas profesionales periódicas.

Cuando las manchas ya están presentes, los tratamientos odontológicos pueden mejorar notablemente el aspecto del esmalte. El blanqueamiento profesional aclara varios tonos y las limpiezas profundas eliminan los residuos superficiales. En casos más severos, las carillas dentales pueden devolver la uniformidad del color.

Si bien la prevención es clave, existen distintas opciones que ayudan a mejorar la apariencia del esmalte cuando ya hay manchas visibles o desgaste.

Blanqueamiento dental profesional : realizado en consultorio, es el método más eficaz y seguro para tratar manchas profundas y aclarar varios tonos.

: realizado en consultorio, es el método más eficaz y seguro para tratar manchas profundas y aclarar varios tonos. Carillas dentales : finas láminas de porcelana o resina que corrigen color, fracturas o irregularidades.

: finas láminas de porcelana o resina que corrigen color, fracturas o irregularidades. Limpiezas regulares : cada seis meses ayudan a eliminar placa y manchas superficiales.

: cada seis meses ayudan a eliminar placa y manchas superficiales. Tratamientos caseros supervisados: como férulas con gel o tiras blanqueadoras, siempre bajo la guía de un profesional.

Estas alternativas deben evaluarse con un odontólogo, quien puede determinar la más adecuada según el tipo de mancha y la salud del esmalte.