Policiales

A días de recuperar la libertad, conocido delincuente fue puesto tras las rejas

El menor, conocido como “Piper”, fue sorprendido tras un nuevo ilícito en el Club 25 de Mayo. Acumulaba más de diez delitos desde su excarcelación.

Hoy 10:33

Un nuevo hecho delictivo conmocionó la tarde de este domingo en la ciudad, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N°50 aprehendió nuevamente al reconocido delincuente juvenil Felipe Nahir Jiménez, alias “Piper”, de 17 años, quien había recuperado su libertad el pasado 19 de septiembre de 2025 y desde entonces acumuló una seguidilla de ilícitos.

El procedimiento se concretó alrededor de las 17:40 horas, luego de que los efectivos fueran alertados por un hecho ocurrido en el Club 25 de Mayo. Allí, el presidente de la institución, Sergio Medina, manifestó que se había producido un boquete en la pared del depósito, constatando el faltante de herramientas, entre ellas una pala.

Un empleado del club señaló que había visto merodear por el lugar al conocido “Piper”, por lo que los uniformados iniciaron un exhaustivo recorrido por la zona. Vecinos colaboraron aportando datos claves y señalaron que el sospechoso fue visto descartando una pala, la cual fue recuperada minutos después por el personal policial.

Siguiendo las directivas de la fiscal Vicens Pérez, los efectivos se dirigieron al domicilio del sospechado, donde fueron recibidos por el padre del joven, quien autorizó el ingreso al inmueble. En el interior se encontraba Jiménez, quien intentó darse a la fuga, pero fue reducido e identificado en el acto.

Cabe destacar que el mencionado “Piper” registra numerosos antecedentes delictivos y, tras su reciente excarcelación, habría participado en al menos diez nuevos hechos delictivos, todos con denuncias radicadas en la Comisaría Comunitaria 50.

Por disposición de la fiscal interviniente, se ordenaron medidas judiciales, entre ellas el reconocimiento y entrega de la herramienta sustraída al presidente del club, quien formalizó la denuncia penal correspondiente.

El procedimiento fue llevado a cabo de manera eficiente por personal de la Comisaría Comunitaria N°50, logrando la inmediata aprehensión del reincidente y recuperando los elementos sustraídos.

