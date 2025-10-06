Sydney Sweeney consolida su romance con Scooter Braun y atrae todas las miradas de Hollywood

La actriz de Euphoria y el empresario musical Scooter Braun habrían iniciado un romance serio desde junio de 2025, con encuentros públicos y privados que evidencian la solidez de su vínculo.

Hoy 10:47

La atención mediática vuelve a centrarse en la vida sentimental de Sydney Sweeney, conocida por su trabajo en Euphoria y The White Lotus, luego de que su vínculo con el empresario y ex manager musical Scooter Braun pareciera consolidarse.

Según fuentes citadas por Page Six, la relación “es muy real y lo hace muy feliz”, afirmaron allegados a la actriz. El romance habría comenzado en junio de 2025, durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, donde Sweeney habría sido quien inició el acercamiento con Braun.

Al principio, la brecha de edad entre ambos generó cierta reacia de parte de Braun, de 44 años, pero la cercanía de Sweeney, de 28, terminó por consolidar la conexión. Desde entonces, los rumores sobre la pareja se hicieron constantes, con paseos por la ciudad italiana, mensajes mutuos y encuentros discretos.

Sydney Sweeney y Scotter Braun

Con el paso del tiempo, los indicios de que no se trataba de un romance pasajero se fueron acumulando. Durante el fin de semana del Labor Day, fueron vistos disfrutando de la naturaleza en Lake Tahoe, y más recientemente en Los Ángeles, de la mano durante una cita doble con los padres de Sweeney en un evento de Halloween. También se les ha visto en cenas en restaurantes reconocidos, como Jon & Vinny’s, o recorriendo galerías de arte. Fuentes cercanas aseguran que la relación “no es casual”, sino que avanza “a toda prisa”.

Entre los momentos más llamativos, la actriz celebró sus 28 años con una fiesta temática espacial. Vestida con un mini vestido plateado adornado con estrellas metálicas, homenajeó el icónico traje de Britney Spears del álbum Circus, mientras Braun lució un atuendo que evocaba un caballero Jedi. Aunque no mostraron gestos excesivamente románticos frente a los invitados, allegados destacaron la intensidad del vínculo.

Este nuevo romance llega para Sweeney luego de su separación con Jonathan Davino, con quien mantenía un compromiso de larga duración hasta comienzos de 2025. Según cercanos, la relación era tóxica y finalmente decidieron ponerle fin. Braun, por su parte, culminó su matrimonio con Yael Cohen en 2022, tras siete años juntos y tres hijos en común, manteniendo ahora una relación cordial con su exesposa.

Sydney Sweeney

En el plano profesional, Sweeney atraviesa un momento clave: promueve su biopelícula Christy, sobre la vida de la boxeadora Christy Martin, y trabaja en la nueva temporada de Euphoria. Según allegados, Braun no está en la relación por motivos estratégicos, sino por admiración genuina hacia la actriz: “no está allí para beneficio personal, sino porque la apoya”.

Mientras críticos y entusiastas especulan si podrían convertirse en un nuevo “power couple” de Hollywood, fuentes coinciden en que, al decidir mostrarse públicamente, Sweeney y Braun evidencian que la relación es seria y están dispuestos a enfrentarla.