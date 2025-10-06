Ingresar
El Instituto Privado de Arte ofrece numerosas propuestas

Habilitan cursos para niños, talleres de música clásica y popular, Tecnicatura en instrumentos y Profesorado elemental.

Hoy 10:53
IPA

En el Instituto Privado de Arte abrieron nuevamente las inscripciones para sus más variadas propuestas a desarrollarse en esta última parte del año. Las mismas abarcan los cursos para niños, talleres de música clásica y popular, Tecnicatura en instrumentos y Profesorado elemental. Todos ellos en las especialidades de piano, teclados, violín, guitarra y canto.

Cada una de las propuestas formativas cuenta con Resolución oficial de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, con puntaje en las Juntas de Calificaciones.

"El IPA está ubicado en pleno centro de la capital santiagueña y ofrece un ambiente cómodo y cuidado. Además es un espacio apto para todas las edades", expresó su presidente Felisa Perea.

Por otro lado, la institución ofrece la realización de audiciones, máster class y conciertos, a cargo de prestigiosos músicos de Tucumán y con el apoyo permanente de la pianista Celina Lis y sus discípulos.

Se cuenta también con la visita del guitarrista Marco Ceraolo, quienes llegan a la provincia durante todo el año para acompañar a las actividades del IPA.

Por consultas, los interesados deben concurrir a la sede central del IPA que se encuentra ubicado en Jujuy 557 de la ciudad Capital. Por informes también pueden contactarse al 422 1181 o al 3855871565.

De esta manera, el Instituto Privado de Arte reafirma su compromiso con la comunidad infantil y juvenil, a quienes permanentemente les ofrece espacios de formación en lo cultural y artístico, con el objetivo de crear grandes profesionales en el futuro.

