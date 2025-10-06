Un grupo de amigos se mostró corriendo frente a un radar de velocidad y el video es furor en TikTok

El insólito reto mostró a varios hombres midiendo su estado físico en plena madrugada. Mirá el desopilante momento.

Hoy 11:20

Un grupo de amigos se volvió tendencia en TikTok al participar en un reto de velocidad poco habitual: corrieron frente a un velocímetro instalado en un barrio privado para ver quién alcanzaba la mayor marca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El video, publicado por el usuario @notvalencastellote, mostró cómo uno de los participantes logró registrar 30 km/h, lo que se convirtió en el momento más destacado de la grabación al mostrar al ganador.

La dinámica consistió en que varios amigos se turnaron para pasar corriendo a máxima velocidad frente al dispositivo, mientras el resto animaba y reaccionaba con humor. El video incluyó frases sobreimpresas que aportaron un tono cómico a la escena: “Ella: seguro está con otra. Los pibardos: test de velocidad a la 1 am”.

Además, el creador del clip sumó un toque de humor y agregó en la descripción de la publicación: “Somos criaturas simples”.

El impacto en la plataforma fue inmediato. La publicación alcanzó los cuatro millones de reproducciones y sumó alrededor de 483.000 “me gusta”, cifras que reflejan el alcance que pueden tener los retos simples y creativos en redes sociales. En tanto, los usuarios dejaron sus opiniones en la sección de comentarios.