El Gobierno provincial inauguró una nueva escuela primaria en el barrio Aeropuerto

Durante el acto, el ministro Ángel Niccolai destacó que el 40% del presupuesto provincial se destina a educación.

Hoy 11:43

En representación del Gobierno de la Provincia, los ministros de Desarrollo, Ángel Niccolai; de Producción, Miguel Mandrille, y de Obras Públicas, Aldo Hid, participaron este lunes de la inauguración de la Escuela N° 1.242 “Sara Díaz de Raed” del barrio Aeropuerto de la ciudad Capital.

Se trata de una escuela de Nivel Primario de doble jornada a donde concurren 125 chicos de 8 a 15 hs. En tanto, en la jornada simple asisten 63 alumnos que asisten de 14 a 19.15 hs.

El edificio escolar cuenta con nuevos accesos principal y secundario, hall de ingreso, ocho aulas, biblioteca y sala de informática, sanitarios, salón de usos múltiples, sala de máquinas, y patio cubierto y galerías.

También fueron parte del acto el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli, autoridades municipales y del Consejo General de Educación.

La directora de la institución, Fidelia Paz, dio la bienvenida a las autoridades y tras el recorrido por las instalaciones completamente equipadas expresó su agradecimiento en nombre de toda la comunidad por esta importante inversión que permite fortalecer la igualdad educativa en beneficio de cientos de chicos de este sector de la ciudad.

A su turno, Niccolai transmitió el saludo del gobernador Gerardo Zamora y felicitó a los docentes por el trabajo realizado durante el ciclo lectivo en todo el territorio provincial, como también por el acompañamiento a sus alumnos durante todos estos años en los que se logró completar el calendario educativo, garantizando la cantidad de horas necesarias en las aulas y con las instituciones abiertas, con lo cual se ayuda a construir las bases de un mejor futuro para la provincia y el país.

“Felicitamos al cuerpo de docentes y directivos por enfocar su vocación con firmeza”, dijo Niccolai, quien destacó la decisión del Gobierno de llevar la conexión de internet a todas las instituciones de la provincia, junto con otras herramientas tecnológicas y demás elementos que contribuyen a la igualdad de oportunidades, tanto para quienes viven en los grandes centros urbanos, como en la extensa ruralidad santiagueña.

“El compromiso claro que tiene el Gobierno provincial en materia de infraestructura, con acciones y actitudes, van a continuar siendo una política de Estado, generando una instrumentación y decisión de seguir invirtiendo el 40% de los fondos provinciales en educación, pese a los recortes en la coparticipación a nivel nacional; nuestro eje seguirá siendo el desarrollo social para brindar igualdad educativa”, concluyó.