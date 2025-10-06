Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2025 | 24º
X
Lo + Viral

Le regalaron un retrato de su esposa fallecida hecho con IA y rompió en llanto

La familia lo sorprendió y el video se volvió viral en redes sociales.

Hoy 11:50

Una familia decidió sorprender a su abuelo en el día de su cumpleaños con un regalo muy especial. Prepararon la caja con viruta de madera para despistar y grabaron el instante en el que el hombre descubrió el presente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al sacar el envoltorio, encontró una foto y se quedó en silencio unos segundos. Al reconocer la imagen, no pudo contener las lágrimas. Se trataba de un retrato hecho con inteligencia artificial que lo mostraba junto a su difunta esposa. Conmovido, lo besó y lo sostuvo contra su pecho.

@solguerrerob Lo subo con el audio original #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #abuelo #regalo #emocion #familia sonido original - Sol guerrero

La escena fue compartida en TikTok por la cuenta @solguerrerob y rápidamente se viralizó. El video superó los 2,4 millones de reproducciones y más de 300 mil “me gusta”. Los comentarios no tardaron en multiplicarse.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque de motos dejó a dos jóvenes heridos en el barrio Borges
  2. 2. La Justicia Electoral define si Espert sigue en la boleta tras su baja como candidato
  3. 3. Accidente en Avenida Lugones: un automóvil impactó contra un poste y generó caos en el tránsito
  4. 4. Con 12 coros en escena, se realizó una nueva edición del Encuentro Coral Madre de Ciudades
  5. 5. La emoción de Daniela Celis al llegar a Luján y pedir por Thiago Medina: “La fe mueve montañas”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT