Le regalaron un retrato de su esposa fallecida hecho con IA y rompió en llanto

La familia lo sorprendió y el video se volvió viral en redes sociales.

Hoy 11:50

Una familia decidió sorprender a su abuelo en el día de su cumpleaños con un regalo muy especial. Prepararon la caja con viruta de madera para despistar y grabaron el instante en el que el hombre descubrió el presente.

Al sacar el envoltorio, encontró una foto y se quedó en silencio unos segundos. Al reconocer la imagen, no pudo contener las lágrimas. Se trataba de un retrato hecho con inteligencia artificial que lo mostraba junto a su difunta esposa. Conmovido, lo besó y lo sostuvo contra su pecho.

La escena fue compartida en TikTok por la cuenta @solguerrerob y rápidamente se viralizó. El video superó los 2,4 millones de reproducciones y más de 300 mil “me gusta”. Los comentarios no tardaron en multiplicarse.