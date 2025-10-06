Independiente BBC puso en marcha la pretemporada de cara a la Liga Argentina

El elenco santiagueño arrancó su preparación en el estadio Ciudad de Quimsa.

Independiente BBC inició este lunes su pretemporada en las instalaciones de Quimsa, con el objetivo de prepararse de la mejor manera para la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. Bajo la conducción de Eric Rovner, el equipo santiagueño comenzó los trabajos con plantel casi completo, tras haber sido el último finalista de la Conferencia Norte.

El plantel ya cuenta con la presencia de Bobby Brown, quien arribó a Santiago del Estero y se sumó a los entrenamientos, mientras que Aldimir Castillo está previsto que llegue el miércoles para completar el grupo. Durante el primer día, también participaron el presidente del club, Carlos Basualdo, y la comisión directiva, quienes aprovecharon la ocasión para dar la bienvenida al plantel y remarcar los objetivos de la nueva campaña.

Basualdo destacó el trabajo y compromiso mostrado en la última temporada, recordando la histórica campaña que llevó al equipo a la final. Además, subrayó que el objetivo para esta nueva etapa es “mantener la ilusión y el sentido de pertenencia” que caracterizaron al grupo, y llegar lo más lejos posible en la competencia.

Por otro lado, se espera que en las próximas horas se confirme el primer amistoso ante Fusión Riojana, lo que permitirá a los dirigidos por Rovner sumar minutos de juego y ajustar detalles de cara a una temporada que promete ser exigente, con la meta clara de repetir o mejorar lo conseguido en la campaña 24/25.