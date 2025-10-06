Keira Knightley bromea sobre un posible spin-off de Sabé en el universo Star Wars

Keira Knightley recordó su papel como Sabé en Star Wars: Episodio I y bromeó sobre la posibilidad de un spin-off del personaje, dejando abierta la puerta a nuevas historias en el universo de la saga galáctica.

Hoy 12:33

La actriz británica Keira Knightley, conocida porna carrera que abarca desde clásicos decimonónicos hasta thrillers modernos, recordó su participación en Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma durante una entrevista reciente con Screen Rant.

Knightley aclaró que su personaje, Sabé, no era Padmé Amidala, sino su criada, aunque en varias escenas tuvo que hacerse pasar por la reina Amidala (interpretada por Natalie Portman) debido al parecido entre ambas. “La verdad es que he visto la película solo una vez, con 13 años, un año después de rodarla”, confesó, recordando los lapsus que tuvo sobre su personaje a lo largo de los años.

En tono jocoso, la actriz mencionó la posibilidad de un spin-off de Sabé, haciendo referencia a Ryan Gosling, quien forma parte del reparto de la próxima entrega de la saga, Star Wars: Starfighter, prevista para 2027: “Vamos a presentárselo a Disney. Voy a llamar a Ryan Gosling y a preguntarle: ‘Oye, ¿qué pasa con Sabé?’”.

Sobre si Natalie Portman participaría en este hipotético proyecto, Knightley agregó con humor: “Bueno, podemos retroceder en el tiempo. No pasa nada. No tenemos que preocuparnos por ese tipo de cosas. Precuelas”. La actriz dejó entrever que la historia podría explorar nuevas aventuras de Sabé, una de las primeras rebeldes contra el Imperio y encargada de liberar a la madre de Anakin Skywalker de la esclavitud.

Aunque actualmente Knightley promociona su nueva película La mujer del camarote 10 en Netflix, su comentario sobre Sabé muestra que la actriz mantiene un vínculo especial con el universo Star Wars y no descarta en absoluto revisitarlo en un futuro cercano.