Quimsa va por otro triunfo ante Obras en el arranque de su primera gira

La Fusión sale a la ruta visitando al Tachero en el “Templo del Rock”.

Hoy 11:49

Quimsa afronta su primera gira en la Liga Nacional de Básquet 2025/26, visitando este martes a Obras Basket en el emblemático Templo del Rock, en un duelo que promete alto voltaje. La Fusión buscará mantener el envión tras su última victoria y sumar su primer festejo fuera de casa.

El conjunto santiagueño, dirigido por Leandro Ramella, llega con un balance de una derrota y un triunfo en el arranque del campeonato. En su debut, cayó ajustadamente ante Instituto por 73-72, pero se recuperó con una sólida actuación frente a Argentino de Junín, al que superó por 99-71 en el estadio Ciudad. Este nuevo desafío marcará su primer compromiso como visitante, una prueba importante para medir su rendimiento lejos de Santiago del Estero.

Del otro lado estará un Obras Basket que también busca protagonismo. El Tachero tuvo un inicio positivo en el certamen tras vencer como local a Regatas de Corrientes por 85-75, con grandes actuaciones de Federico Zezular (26 puntos), Ty Sabin (23) y Pedro Barral (15).

El choque entre Quimsa y Obras marcará un duelo de estilos entre dos equipos con aspiraciones altas en la competencia.

OBRAS BASKET - QUIMSA

Hora: 20.30. TV: Básquet Pass

Árbitros: Juan José Fernández, Julio Dinamarca y Ezequiel Macías

Estadio: El Templo del Rock (CABA).