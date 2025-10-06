Quimsa volvió a festejar ante Obras Sanitarias en el arranque de su primera gira

La Fusión logró un triunfazo al imponerse en su visita al Tachero por 68-64 en el “Templo del Rock”.

Quimsa comenzó con el pie derecho su gira por Buenos Aires al derrotar a Obras Sanitarias por 68 a 64 en un duelo parejo y cargado de intensidad. La Fusión se quedó con una victoria clave gracias al aporte colectivo y la efectividad en los momentos decisivos. Diego Figueredo fue una de las figuras con 14 puntos y 4 asistencias, mientras que Nicolás Romano colaboró con 8 puntos y 9 rebotes.

El inicio tuvo al Tachero más firme, con Delía y Barral marcando diferencias en ataque. Sin embargo, Quimsa equilibró el trámite a través del juego interno de Romano y una serie de libres de Lema, aunque el cierre del primer cuarto favoreció al local, que se fue arriba 21-14 con un buen pasaje de Inyaco y un triple de Zezular.

En el segundo segmento, la dupla extranjera Robinson–Meyinsse impulsó la reacción santiagueña. Obras se quedó sin gol y apenas encestó tres tiros de campo, lo que permitió a la visita pasar al frente 31-30 antes del descanso.

El tercer cuarto mantuvo la paridad. Orresta y Robinson lideraron las ofensivas de los dirigidos por Manu Ramella, mientras que Barral sostuvo al conjunto local. En el cierre, cinco puntos consecutivos y una tapa clave de Zezular le dieron ventaja a Obras (47-43) de cara al último período.

En el desenlace, Zezular continuó sumando, pero Quimsa respondió con una ráfaga determinante: Lema, Negron y Figueredo (con un triple) le devolvieron el control del marcador. Obras intentó reaccionar con una defensa más agresiva, pero los santiagueños aseguraron el triunfo con libres de Robinson y una bomba final de Figueredo, que selló el 68-64 definitivo.

Con este resultado, Quimsa dio un paso firme en el arranque de su gira y buscará extender su buen momento este miércoles frente a Peñarol en Mar del Plata, desde las 20:05 horas.