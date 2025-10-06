“Pequeño J” fue visto con una de las víctimas minutos antes del triple crimen

El fiscal Adrián Arribas señaló que las cámaras de seguridad registraron al acusado junto a Lara en un local de comidas rápidas minutos antes del crimen.

Hoy 14:12

La causa por el triple crimen de Florencio Varela no deja de sumar datos escalofriantes. Ahora, el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, confirmó que “Pequeño J” se reunió con Lara Gutiérrez días antes de que la mataran junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi.

El dato surge del registro de una cámara de seguridad que captó a Tony Janzen Valverde Victoriano reunido con la adolescente de 15 años que fue una de las víctimas, el 6 de septiembre en un local de comida rápida.

En las imágenes, además del presunto autor intelectual del triple crimen y Lara, aparecen otras dos personas: un hombre y una mujer, cuya identidad todavía no trascendió.

Esta imagen, que ya se encuentra incluida en la causa, demuestra que el acusado, que está preso en Perú a la espera de su extradición a la Argentina, se conocía con al menos una de las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de que los crímenes podrían estar vinculados a un robo posterior.

El fiscal detalló que “Pequeño J” y Lara Gutiérrez se vieron en un local de comida rápida el 6 de septiembre, menos de dos semanas antes del triple homicidio. “Sí, esa reunión existió”, afirmó Arribas.

Además, Arribas señaló que Matías Agustín Ozorio, mano derecha de Pequeño J, también conocía a por lo menos una de las víctimas.

Sin embargo, Ozorio se negó a declarar tras ser detenido en Perú el 30 de septiembre.

El avance en el análisis de los celulares permitió identificar nuevas personas vinculadas al caso. “Creemos que hay entre tres o cuatro personas más por lo menos y en las próximas horas habrá más allanamientos. Esta semana habrá más testimoniales en la sede de la Fiscalía”, adelantó el fiscal de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza.

Arribas explicó que, una vez que logren individualizar a quienes aparecen en los audios, procederán a su detención. “Todavía no hay ningún pedido, pero puede pasar en las próximas horas”, sostuvo en la misma entrevista.

Aunque una de las líneas de investigación apunta al negocio de la venta de drogas, el fiscal fue cauto: “Todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de una causa de narcotráfico. Todavía no lo tenemos comprobado. Es una de las hipótesis, pero necesitamos datos más concretos y pruebas para vincularlo”.

En los allanamientos realizados hasta ahora no encontraron droga y los roles de cada implicado siguen sin estar claros. “Esto sucedió dentro de una casa y no tenemos una declaratoria de lo que ocurrió allí dentro o qué hizo cada uno. Hay pruebas objetivas como cámaras, pero en situaciones como esta es muy dificultoso saber qué hizo cada uno”, reconoció Arribas.