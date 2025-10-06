El enojo de Gallardo tras la polémica derrota de River ante Rosario Central: "El que habla es sancionado"

El Muñeco habló en conferencia de prensa tras la caída del Millonario ante el Canalla en el Gigante de Arroyito y remarcó la necesidad de ser "más inteligentes" para evitar expulsiones.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, expresó su malestar tras la derrota por 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, y lanzó una fuerte crítica al arbitraje de Yael Falcón Pérez. Además, se refirió a la expulsión de Juan Carlos Portillo y advirtió sobre la necesidad de que su equipo sea “más inteligente”.

“No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedás muy solo. Prefiero ser cauto con el tema, porque hay que adaptarse al sistema. Nos pasa a todos. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así”, señaló el Muñeco, visiblemente molesto por las decisiones arbitrales. En el encuentro, al Millonario le anularon un gol a Miguel Borja por un supuesto fuera de juego, además de sufrir la expulsión de Portillo en el primer tiempo.

“Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro. Pero, sistemáticamente, no me gusta, porque sino todos sospechan de todos”, añadió Gallardo. Aun así, destacó la entrega de su equipo: “Dimos un paso adelante hasta la expulsión. Con uno menos estuvimos cerca de empatar, me quedo con las cosas positivas de hoy”.

Respecto al desarrollo del partido, el técnico analizó: “Iniciamos bien el encuentro, estuvimos ordenados y nos pusimos en ventaja. Creo que era uno de nuestros mejores momentos en los últimos tiempos. La expulsión nos condicionó, jugar con diez es difícil acá y en cualquier parte del mundo. Tenemos que ser más inteligentes porque nos viene pasando seguido”.

Gallardo también habló sobre la reacción de sus jugadores ante las decisiones arbitrales: “Traté de llevar calma, las pulsaciones estaban a mil. Cuando sentís que te perjudican, te desacomoda. Hay que tener templanza, aunque es difícil, y no dejarse sacar del partido. Fuimos perjudicados, no solo por la roja, sino por cómo se dio el juego”.

Pensando en lo que viene, el Muñeco anticipó complicaciones para el próximo duelo ante Sarmiento en el Monumental, debido a la Fecha FIFA, que dejará al equipo con bajas importantes. “El calendario estaba así de antemano. No está bueno que se juegue en fecha FIFA porque somos el equipo más perjudicado, pero hay que afrontarlo. Lo jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias en selecciones, expulsiones o lesiones. Hay que seguir adelante”, concluyó.