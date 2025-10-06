La Banda: se comenzará a dictar clases de crossfit en el Gimnasio Municipal

Para mayor información e inscripciones los interesados pueden dirigirse directamente al Gimnasio Municipal ubicado en Av. Besares y Lavalle.

Hoy 13:50

La Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Gobierno informó que se incorporan las clases de crossfit al Gimnasio Municipal y se suman a las clases de ritmos, acrobacia en telas y danzas folclóricas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, se indicó que se incorporarán las clases de crossfit a cargo del instructor Hugo Pece, los lunes, miércoles y viernes en los horarios de las: 7, 15, 19, 20 y 21 y los martes y jueves a las 15 y 19.30hs.

Al respecto, desde el área se indicó que los lunes, miércoles y viernes la instructora María José Álvarez, dicta clases de ritmos para adultos, funcional y zumba los lunes, miércoles y viernes a las 8.30; 9.30; y 10 y los martes y jueves se dictan clases de pilates a las 8.30 a 9.30hs.

Asimismo, el profesor Carlos Villalba dicta clases de ritmos latinos los lunes, miércoles y viernes de 15.30 a 16.30hs.

Las clases de acrobacias en telas se dictan los lunes y miércoles de 15.30 a 17 y de 19 a 20.30 y los martes y jueves de 18.30 a 20 a cargo de la instructora Paola Moyano.

El taller de danzas folclóricas con la profesora Liz Bellido se dicta los martes y jueves de 20.30 a 23.

Finalmente, la instructora Mirta Villavicencio ofrece clases de ritmos los días martes y jueves de 18.30 a 20.30hs.

Cabe destacar, que desde las políticas de gestión del intendente Ing. Roger Nediani se continúan habilitando espacios de contención y esparcimiento para los vecinos de todas las edades, destacando que las actividades físicas tienen muchos efectos positivos en el cuerpo y en la mente ya que fortalecen el corazón, mejoran la circulación sanguínea, ayudan a tonificar los músculos, reducen el estrés, e incluso ayudan a mejorar las relaciones interpersonales.

Para mayor información e inscripciones los interesados pueden dirigirse directamente al Gimnasio Municipal ubicado en Av. Besares y Lavalle en los respectivos días y horarios de las actividades ofrecidas.