La Municipalidad de La Banda realizará un nuevo operativo integral de limpieza en el barrio Amp. Parque Industrial

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, realizará una nueva jornada del operativo integral de descacharreo, fumigación y desmalezamiento, erradicación de basurales y concientización a los vecinos el miércoles 8 a partir de las 8.

Durante el mismo, se llevaron adelante tareas de descacharreo, desmalezamiento, limpieza integral y fumigación, a cargo de las diferentes áreas de la Secretaría de Servicios Públicos.

“Este operativo representa una oportunidad para que los vecinos saquen todos los elementos en desuso de sus hogares, limpien sus patios y colaboren con la prevención del dengue y otras enfermedades. La tarea que hacemos es profunda y sostenida durante todo el año”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Christian Mendoza.

Además, destacó el trabajo conjunto con distintas direcciones como Parques y Paseos, Higiene y Riego, que aportaron equipos y operarios para intensificar las tareas.

“El compromiso de los vecinos es fundamental. Agradecemos la predisposición y colaboración constante de los barrios que nos reciben. Esto no sería posible sin el esfuerzo conjunto entre municipio y comunidad”, expresó Mendoza.

Desde el municipio se recordó a la población que estas tareas continuarán en distintos sectores de la ciudad, y se insta a los vecinos a sumarse activamente para mantener una ciudad más limpia, saludable y segura para todos.