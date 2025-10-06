Ingresar
Se dio a conocer el cronograma de fumigación para esta semana en La Banda

Durante toda la semana, la Municipalidad realiza tareas de fumigación en distintos barrios para prevenir la proliferación del mosquito transmisor.

Hoy 14:00
La Banda

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda dio a conocer el cronograma de fumigación para esta semana en el marco de la campaña de “Lucha contra el Dengue” impulsada desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

Los trabajos de fumigación iniciaron el lunes 6 en los barrios El Cruce, Villa Rosita, Villa Rojas 1 y 2; el martes 7 en los barrios Villa Nueva, Sarmiento, Villa Eloísa y Bajo de Vertiz; el miércoles 8 en el IV Centenario, Ampliación Parque Industrial y Primero de Mayo; el jueves 9 en el 25 de Mayo (viejo y ampliación 100 y 300 viviendas); y viernes 10 en los barrios San Fernando, Paraíso, Militar, La Guarida y Constitución.

Estas acciones buscan complementar los trabajos constantes de limpieza y desmalezamiento que se realizan desde el área con la finalidad de cuidar la salud de los vecinos y mejorar su calidad de vida.

