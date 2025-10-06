Ingresar
Un incendio en un depósito de algodón generó alarma en Los Juríes

El fuego se inició en un depósito de cascarilla y fibra, y fue favorecido por el viento. No hubo heridos, solo pérdidas de material en desuso.

Hoy 14:24
Los Juríes

Durante la noche del domingo, un principio de incendio alarmó al personal de una desmotadora de algodón ubicada a la vera de la Ruta 116, en la localidad de Los Juríes. El foco ígneo se inició en el sector donde se almacenan cascarilla y restos de fibra, materiales altamente combustibles.

El fuego, que se vio favorecido por los fuertes vientos reinantes en la zona, amenazaba con expandirse rápidamente por las instalaciones. Sin embargo, gracias a la rápida intervención del personal de guardia de la empresa, las llamas fueron contenidas en un primer momento hasta la llegada de los Bomberos.

La dotación trabajó intensamente en el lugar, logrando sofocar por completo el incendio y evitando la reactivación de posibles focos secundarios. Luego se realizó el enfriamiento del área afectada para garantizar la seguridad del predio.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños en la estructura principal. Solo se reportaron pérdidas materiales menores, correspondientes a restos de materia prima en desuso.

