Forres: detienen a un hombre acusado de apuntar con un arma a su expareja y amenazarla de muerte

“No vaya a ser cosa que te vea con otro, porque te mato”, le habría dicho. El hecho ocurrió en el barrio Libertad de Fernández. El violento fue detenido luego de presentarse en la Comisaría.

Hoy 14:39

Un hombre identificado como de apellido Sequeira, de 47 años, fue detenido este lunes en la ciudad de Forres, acusado de haber amenazado de muerte con un arma de fuego a su expareja, una mujer de 30 años domiciliada en el barrio Libertad de Fernández.

Según la denuncia radicada el 27 de septiembre, la víctima manifestó que el sujeto se presentó en su vivienda alrededor de las 15, donde la apuntó con un arma en la cabeza mientras la amenazaba diciendo: “No vaya a ser cosa que te vea con otro, porque te mato”.

Tras el grave hecho, la mujer dio intervención inmediata a la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Banda-Robles, a cargo de la Dra. Mariela Ciotti, quien ordenó medidas de protección urgentes, entre ellas la colocación del botón antipánico, un relevamiento vecinal y el pedido de detención del agresor.

Posteriormente, y en el marco de la causa caratulada por “amenazas calificadas por uso de arma”, personal de la Comisaría Comunitaria N° 35 de Fernández y de la División Criminalística del Dpto. de Seguridad Ciudadana N° 8, allanó un inmueble ubicado en calle Buenos Aires y 8 de Septiembre del barrio Norte de Forres.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de 19 cartuchos calibre 22, 20 cartuchos calibre 16, 20 cartuchos calibre 28 y 98 balines de plomo, elementos que quedaron bajo cadena de custodia.

En ese momento, el sospechoso no fue hallado en el domicilio, motivo por el cual se dio aviso a la fiscalía interviniente.

Horas más tarde, en la jornada de hoy, Sequeira se presentó de manera espontánea en la Comisaría Comunitaria N° 52 de Forres, donde intentó presentar un escrito de eximición de prisión, el cual ya había sido denegado judicialmente.

Ante esta situación, personal policial procedió a dejarlo en resguardo y comunicar la novedad a la fiscal Ciotti, quien dispuso su detención inmediata y traslado a la Comisaría N° 35 de Fernández, quedando alojado a disposición del Juzgado de Control y Garantías de Banda-Robles, a cargo del Dr. Gino Alberto Niccolai.

Fuentes policiales indicaron que el detenido posee antecedentes judiciales por hechos similares, lo que agrava su situación procesal.