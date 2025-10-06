Racing quiere dejar atrás la eliminación de la Copa Argentina y recuperar la sonrisa ante Independiente Rivadavia

Tras la derrota ante River, la Academia va por una victoria ante la Lepra mendocina en Avellaneda.

Hoy 15:01

Racing Club enfrentará este lunes a Independiente Rivadavia desde las 21:00 en el Estadio Presidente Perón, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. La Academia, que viene de quedar eliminada en los cuartos de final de la Copa Argentina ante River, buscará reencontrarse con el triunfo para seguir en carrera por los playoffs.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega golpeado tras una semana intensa. Luego de la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores frente a Vélez, el empate sin goles en el clásico de Avellaneda y la dura caída 1-0 ante el Millonario en Rosario con gol de Maximiliano Salas, el conjunto de Avellaneda necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno en el campeonato. Actualmente marcha 12° con 11 puntos, fuera de los puestos de clasificación a octavos.

Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa una racha irregular. Los mendocinos no ganan hace tres fechas —derrota 1-0 con Lanús y empates ante Unión (2-2) y Huracán (0-0)— y se ubican 13° en la Zona A con 10 puntos. Sin embargo, su gran objetivo pasa por la Copa Argentina, donde se encuentran en semifinales y enfrentarán precisamente a River, el mismo rival que eliminó a Racing el pasado jueves.

Posibles formaciones

Racing (DT: Gustavo Costas): Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Adrián Balboa y Tomás Conechny.

Independiente Rivadavia (DT: Alfredo Berti): Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

Estadio: Presidente Perón

Hora: 21:00

TV: TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Giménez