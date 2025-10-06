Nueva estafa: una mujer denunció el robo de más de $4 millones de una billetera virtual

Ocurrió en la localidad de Averías, departamento Belgrano. La víctima intentó comunicarse con Atención al cliente y cayó en una trampa. Delitos Económicos investiga el caso.

Hoy 14:54

Una vecina de la localidad de Averías, departamento Belgrano, fue víctima de una millonaria estafa virtual luego de intentar realizar un reclamo a través de un número que encontró en internet.

Los delincuentes le vaciaron su cuenta de una billetera virtual y se alzaron con más de $4 millones.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde, cuando la mujer —residente en una zona rural— buscó en internet un número de contacto de Atención al Cliente de su tarjeta de crédito para resolver un problema. Al comunicarse, fue atendida por una mujer que, aparentando ser empleada oficial, le solicitó una serie de datos personales y de su cuenta.

Sin sospechar que se trataba de un engaño, la víctima brindó la información y minutos después descubrió que su cuenta había sido vaciada. En total, los estafadores le sustrajeron $4.041.119,64, los cuales fueron transferidos a diferentes cuentas de billeteras virtuales.

Inmediatamente, la damnificada se presentó en la Comisaría 21 de Bandera y radicó la denuncia. El caso quedó en manos del fiscal Guillermo Farías, quien ordenó la intervención del Departamento de Delitos Económicos de la Policía para rastrear el destino del dinero y dar con los responsables.

Desde la fuerza reiteraron el pedido de precaución al momento de realizar consultas bancarias o reclamos por internet, y recordaron que las entidades oficiales nunca solicitan claves, tokens ni datos sensibles por teléfono.

La investigación continúa y no se descartan nuevas víctimas de este tipo de modalidad delictiva.