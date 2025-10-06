CLASIFICADOS PANORAMA
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2025
Somos Deporte
Deportivo Riestra dejó escapar el triunfo ante Vélez, pero sigue en la cima
El Malevo lo ganaba pero el Fortín llegó al 2-2 sobre el final gracias a un gol en contra.
Hoy 20:51
Liga Profesional de Fútbol
Club Atlético Vélez Sarsfield
Deportivo Riestra
LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO
1.
Fuerte choque de motos dejó a dos jóvenes heridos en el barrio Borges
2.
Accidente en Avenida Lugones: un automóvil impactó contra un poste y generó caos en el tránsito
3.
Con 12 coros en escena, se realizó una nueva edición del Encuentro Coral Madre de Ciudades
4.
Condenan a perpetua a santiagueño que asesinó a su pareja en Córdoba
5.
La emoción de Daniela Celis al llegar a Luján y pedir por Thiago Medina: “La fe mueve montañas”
