El sorprendente Deportivo Riestra recibe a Vélez en un duelo que promete

El Malevo y el Fortín se ven las caras en el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 08:00

Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield se enfrentarán este lunes desde las 19:00 en el Estadio Guillermo Laza, en un partido que promete alto voltaje por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

El Malevo llega encendido, con cinco victorias consecutivas y como líder de la Zona B, mientras que el Fortín, a solo un punto, intentará arrebatarle la cima y prolongar su buen momento tras la eliminación en la Copa Libertadores.

El conjunto de Villa Soldati vive un presente soñado. En una noche histórica en El Monumental, Riestra sorprendió a River y lo venció 2-1 con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, sumando su quinto triunfo al hilo y extendiendo su invicto a seis partidos.

Bajo la conducción de Gustavo Benítez, el equipo no solo es puntero, sino que además lleva 25 partidos sin perder como local, y quedó a tan solo una unidad de los puestos que otorgan clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Del otro lado, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto llega fortalecido. Luego del golpe sufrido ante Racing en los cuartos de la Libertadores, el Fortín se recuperó con un valioso triunfo frente a Atlético Tucumán, tras comenzar en desventaja, y escaló al segundo puesto de la Zona B. Con el objetivo de cazar la punta y sumar en la tabla anual para pelear por las copas internacionales, el elenco de Liniers buscará dar el golpe y cortar el formidable invicto del Malevo en el Guillermo Laza.

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 19:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Jorge Baliño