La Justicia declaró “irregular” la acefalía en San Lorenzo y Moretti vuelve a ser presidente del club

El dirigente presentó una medida cautelar que frena el estado de acefalía.

Hoy 15:13

La Cámara Civil hizo lugar a la medida cautelar presentada por Marcelo Moretti y determinó que la acefalía de San Lorenzo fue “irregular”, por lo que el dirigente deberá retomar su cargo como presidente del club en un plazo de 15 días, bajo las condiciones del Estatuto y la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El fallo, emitido este lunes, revocó la decisión de primera instancia y ordenó que la Comisión Directiva sea convocada nuevamente por Moretti, quien reasumirá sus funciones tras el conflicto institucional que se había desatado semanas atrás. Además, la Justicia suspendió los efectos de la reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes y anuló la convocatoria a Asamblea Extraordinaria, que buscaba definir los pasos a seguir en la conducción del club.

En su presentación judicial, Moretti argumentó una “verosimilitud del derecho” y un “peligro en la demora”, señalando que el estado de acefalía declarado por el club no era real, ya que existían suplentes disponibles en todas las listas para ocupar los cargos vacantes. Según el escrito, avanzar con la acefalía hubiera implicado un perjuicio institucional innecesario.

El conflicto se originó el pasado 16 de septiembre, cuando San Lorenzo comunicó oficialmente su estado de acefalía, tras la renuncia de 13 directivos: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom.

Con esta resolución judicial, Marcelo Moretti deberá reorganizar la conducción azulgrana y encarar una nueva etapa en el club de Boedo, con la misión de recuperar la estabilidad institucional y definir los próximos pasos de gestión.